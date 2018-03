Em vigor desde 02 de janeiro nas cadeias de Lisboa, Porto, Paços de Ferreira, Coimbra, Castelo Branco e Funchal, os novos horários de trabalho estão a ser contestados pelos guardas prisionais do EPL, nomeadamente com “a recusa de prestar trabalho suplementar, que está a ser exigido pela tutela”, avançou à agência Lusa o presidente do sindicato.

Mateus Dias explicou que na prisão do Porto existe, neste momento, “uma ligeira contestação”, mas nas restantes cadeias “a implementação do horário está a decorrer com normalidade”.

Nesse sentido, o sindicato que representa os chefes dos guardas prisionais afirmou que tem de ser resolvido urgentemente o problema do EPL.

“Tem de haver um entendimento entre a tutela e as estruturas sindicais para que, principalmente nos estabelecimentos prisionais de Lisboa e do Porto, exista aqui alguma medida de exceção ou temporária para resolver aquela situação”, sustentou.

O presidente do sindicato admitiu ainda que os novos horários de trabalho não podem ser contestados “porque estão de acordo com a lei”.