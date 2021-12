O prazo de 18 dias para Portugal enviar para as autoridades judiciárias da África do Sul a documentação relativa ao pedido de extradição do antigo presidente do BPP João Rendeiro termina hoje, contado desde que Rendeiro foi detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, ao abrigo de mandado de detenção internacional.

O prazo é, no entanto, prorrogável por até 40 dias desde que Portugal apresente razões atendíveis. A primeira sessão sobre o processo de extradição do ex-banqueiro ficou marcada na agenda do tribunal de Verulam para 10 de janeiro de 2022. João Rendeiro está em prisão preventiva em Westville, depois de o juiz sul-africano Rajesh Parshotam ter decidido em 17 de dezembro manter o antigo banqueiro detido, recusando a libertação sob fiança. A defesa do antigo presidente do BPP já anunciou que o recurso da prisão preventiva vai dar entrada esta semana.