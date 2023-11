“Pedi à Mesa, em nome da Direção Nacional ontem reunida, que avance para a realização de um congresso eletivo nos dias 12, 13 e 14 de janeiro”, afirmou, em declarações aos jornalistas na sede do Chega.

André Ventura indicou que a sexta reunião magna do Chega vai realizar-se em Lisboa e terá na ordem de trabalhos a eleição do presidente do partido, à qual já tinha anunciado que se ia recandidatar, e dos órgãos nacionais.

Este congresso vai decorrer um ano depois da última convenção, que decorreu em Santarém, e na sequência de o Tribunal Constitucional ter invalidado a convocatória dessa reunião magna.

O presidente do Chega indicou que a Direção Nacional vai convocar um Conselho Nacional que, por sua vez, decidirá marcar formalmente o congresso e disse acreditar que, desta vez, não será obstaculizado pelo Tribunal Constitucional.

“O Conselho Nacional tinha 70 membros e agora tem 30, está tudo como o Tribunal Constitucional apontou”, defendeu.

Nesta reunião do órgão máximo do partido será aprovado o programa com que o Chega se apresentará às eleições legislativas anecipadas de 10 de março e André Ventura admitiu hoje que poderá anunciar “alguns nomes” que irão constar das listas de candidatos a deputados, que serão aprovadas pela Direção Nacional.