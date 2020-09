De acordo com os estatutos do Chega, a lista proposta por Ventura para a direção nacional precisava de obter dois terços dos votos, mas nem sequer conseguiu atingir a maioria, alcançando 183 "sim" e 193 "não".

Ventura pediu a suspensão dos trabalhos para apresentar nova lista, que voltará a ser submetida a votação.

Segundo o artigo 3.º do regulamento eleitoral nacional do partido nacional populista, se não for obtido o voto de dois terços dos delegados "deve o presidente eleito da direção nacional submeter nova lista, no prazo máximo de duas horas, aos delegados eleitos à Convenção Nacional, para votação no menor espaço de tempo possível”.

“A Convenção Nacional não poderá ser dada por terminada sem que seja regularmente eleita a lista da direção nacional”, estipula ainda o mesmo artigo.

Trabalhos começaram com mais de três horas de atraso

Os trabalhos da II Convenção Nacional do Chega começaram hoje às 13:12, em Évora, com mais de três horas de atraso devido à contagem dos votos e depois de alertas aos delegados para respeitarem as normas sanitárias da covid-19.

Após uma jornada em que os participantes e dirigentes passaram ao lado das regras de distanciamento social, na maioria dos casos dispensando a máscara, o segundo e último dia dos trabalhos começou com chamadas de atenção para a necessidade de cumprimentos das regras sanitárias, numa altura em que decorria uma ação de fiscalização do cumprimento das normas por militares da GNR.

Ao mesmo tempo que decorria a fiscalização, os responsáveis partidários pediram por duas vezes aos delegados respeito pelas regras de distanciamento social e o uso de máscaras, o que tinha sido largamente desrespeitado no sábado.

Os cerca de 500 delegados inscritos foram votando na nova lista proposta pelo líder, André Ventura, para a direção nacional, entre as 08:00 e as 10:40.

O deputado único do Chega e candidato à Presidência da República entrou, pelas 11:16 e debaixo de fortes aplausos, na tenda da quinta especializada em casamentos e batizados onde decorre o evento.

A jornada de trabalhos vai contar com depoimentos de elementos da família política europeia de extrema-direita Identidade e Democracia e o momento alto está marcado para depois do almoço: o terceiro e derradeiro discurso do presidente, de poderes reforçados.