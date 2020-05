A subsecretária da Saúde, Paula Daza, explicou durante o relatório diário a partir do Palácio de La Moneda, sede do Executivo, que nas últimas 24 horas foram confirmados 4.220 casos positivos e 53 mortes, aumentando o número total para 94.858 contágios e 997 mortos, desde que foi detetado o primeiro caso do novo coronavírus, a 03 de março.

Daza sublinhou que a pandemia está principalmente concentrada na região da capital, a partir de onde é relatada a maioria dos casos e mortes, e que atualmente regista como positivo 34% dos testes realizados.

Concretamente, no último dia, foram feitos 16.814 exames desse tipo em todo o país, totalizando 563.320 provas realizadas em quase três meses.

Até ao momento, 40.431 pessoas foram classificadas como recuperadas do coronavírus, segundo o ministro da Saúde, Jaime Mañalich.