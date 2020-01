A circulação de veículos não essenciais está proibida desde as 00:00 de sábado em Wuhan, uma cidade chinesa com 11 milhões de habitantes que é o coração de uma epidemia de pneumonia viral.

A cidade foi colocada em quarentena na quinta-feira, na esperança de impedir a propagação do novo coronavírus, que foi detetado no final de 2019 e já matou 41 pessoas e contaminou quase 1.300 pacientes.

Além do território continental chinês, foram já confirmados outros casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malásia, França e Austrália.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus, tendo colocado 13 cidades em quarentena e anunciado novas medidas nacionais para rastrear o vírus em transportes públicos.