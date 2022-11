O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse numa conferência de imprensa que Xi irá reunir-se com Biden e com o seu colega francês Emmanuel Macron na próxima semana em Bali, entre 14 e 17 de novembro, bem como com Macky Sall, do Senegal, e Alberto Fernandez, da Argentina.

Xi viajará depois para a Tailândia, de 17 a 19 de novembro, para participar da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), confirmou Zhao.

Refira-se que a Casa Branca já tinha salientado que Biden terá um encontro com com Xi na próxima segunda-feira, dia 14, quando os "líderes discutirão os esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação", bem como "gerir com responsabilidade a concorrência e trabalhar juntos onde os nossos interesses se alinhem".

Os dois conheceram-se antes de Biden assumir o cargo de Presidente dos EUA, em janeiro de 2021, e falaram várias vezes por telefone desde então, mas a pandemia de Covid-19 e a subsequente aversão de Xi a viagens ao exterior impediram-nos de se encontrarem pessoalmente.