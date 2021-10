Entre 1 e 28 de setembro, a temperatura média no país atingiu 18,5 graus Celsius, 1,5 graus mais alta do que a temperatura em anos considerados normais.

Este também foi o quarto setembro mais húmido desde 1961.

A precipitação foi 29,7% superior à registada em anos classificados como normais.

Em particular, a precipitação na parte norte da China estabeleceu um “recorde histórico” em setembro, de acordo com a Xinhua.

Já em julho, a China central sofreu fortes chuvas que deixaram mais de 300 pessoas mortas na província de Henan, de acordo com as autoridades locais.

Song Lianchun, um meteorologista do Centro Meteorológico Nacional, disse na altura: “Não podemos dizer que um evento meteorológico extremo é diretamente causado pelas alterações climáticas, mas, a longo prazo, o aquecimento global causa um aumento na intensidade e frequência de tais eventos”.

O setembro quente, com o consequente aumento da procura de ar condicionado, surgiu numa altura em que várias partes da China enfrentam restrições de fornecimento de energia devido aos elevados preços do carvão e à crescente procura de energia, especialmente por parte do setor industrial.