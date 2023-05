A Organização Mundial de Saúde já decretou o fim da pandemia, mas a China tem sido um caso muito particular. Optando por uma estratégia de contenção do SARS-CoV-2 diferente do resto do mundo, os confinamentos obrigatórios já não são a regra, mas o problema continua longe de estar solucionado.

Mas, o especialista em doenças respiratórias e antigo presidente da Associação Médica Chinesa, Zhong Nanshan, dá novo alerta: o número de infeções pode chegar aos 65 milhões de novos casos por semana, até ao final de junho no país.

Na conferência de biotecnologia na cidade de Guangzhou, e citado pelo jornal La Vanguardia, Zhong estima que a conjuntura atual resulte em 40 milhões de novas infeções por semana até ao final de maio e cerca de 65 milhões de novos casos, a cada sete dias, até ao final de junho.

Zhong também adiantou ainda que a China está a preparar-se para lançar um novo tipo de vacinas, dedicadas à nova variante XBB. Há pelo menos quatro projetos de fármacos a decorrer, sendo que dois deles “serão autorizados em breve”, garantiu o especialista.

O Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças deixou de atualizar as estatísticas semanais, impedindo que seja público qual o real impacto do SARS-CoV-2 no país.