Christopher Tolkien faleceu no hospital Dracénie em Draguignan, onde estava internado, segundo o jornal regional Var Matin. A informação também foi confirmada pela Fundação Tolkien num comunicado.

"Milhões de pessoas no mundo vão agradecer a Christopher por nos ter dado Silmarillion, Os Filhos de Húrin e História da Terra Média", revelou Shaun Gunner, presidente da Fundação Tolkien. "Perdemos um titã", por ler-se.

Nascido em 1924 na cidade Leeds, no Reino Unido, Christopher foi um académico erudito que trabalhou incansavelmente após a morte do pai, em 1973, nos manuscritos deixados por Tolkien, publicando inúmeros textos inéditos.

Era o terceiro filho — o mais novo — do autor e da sua mulher, Edith. Cresceu a ouvir as histórias de Bilbo Baggins, que mais tarde viriam a fazer parte de The Hobbit.

O seu trabalho de divulgação da obra de John Ronald Reuel Tolkien — um dos mais célebres representantes da 'fantasia' anglo-saxã, amante da mitologia alemã e das sagas dos viking — foi acompanhado por várias gerações de leitores.