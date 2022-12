A decisão foi tomada "considerando que se está a entrar em aviso laranja a partir das 00:00 e, considerando que da última vez que tivemos aviso laranja houve aquele fenómeno inesperado de agravamento para vermelho, só por uma questão de prevenção, encerrámos estes três túneis", disse Margarida Castro Martins.

Segundo a mesma fonte, foi cortada a circulação rodoviária a partir das 23:30, por tempo indeterminado, e o túnel do Marquês de Pombal está em monitorização.

"Assim que se entender que está em risco de alagar ou de alguma situação também o encerraremos", explicou Margarida Castro Martins.

A diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil lembrou que o pico de precipitação esperado é entre as 02:00 e as 04:00 e que estão mobilizados o Regimento de Sapadores Bombeiros, a Polícia Municipal, os bombeiros voluntários e a equipa da Proteção Civil para "fazer o reconhecimento permanente em toda a cidade".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir das 00:00 de hoje até às 03:00 vigora o aviso laranja nos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal, com previsão de chuva, por vezes forte e persistente.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou no sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação “pontualmente intensa” esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, “que podem entrar em cheia”.