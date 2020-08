As inundações danificaram uma ponte e um gasoduto e destruíram estradas costeiras no Mar Arábico, cortando as ligações ao porto de Gwadar.

De acordo com relatos dos meios de comunicação locais, centenas de pessoas deslocaram-se para colinas próximas quando as cheias entraram nas suas aldeias em áreas remotas do Baluchistão e os militares utilizaram helicópteros e barcos para as retirar para locais mais seguros.

As fortes chuvas começaram na semana passada e continuavam a cair hoje, inundando as ruas na cidade de Lahore, no Leste.

Na semana passada, Carachi, a capital da província de Sindh e centro comercial do Paquistão, foi particularmente afetada quando os esgotos inundaram a maioria das ruas, levando o primeiro-ministro, Imran Khan, a ordenar ao exército que ajudasse as autoridades a lidar com a situação.

De acordo com o departamento de Meteorologia, espera-se que as chuvas fortes continuem na próxima semana.

No Paquistão e na vizinha Índia, ocorrem regularmente cheias mortais durante a época das monções, que ocorre entre julho e setembro.