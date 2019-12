Cinco militares venezuelanos foram detidos numa reserva indígena localizada em território brasileiro e foram transportados para interrogatório com o objetivo de determinar as razões da sua presença no país, informaram fontes oficiais hoje.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil refere que os militares venezuelanos foram detidos pelo Exército na reserva de São Marcos. Estavam desarmados e foram conduzidos até Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde estão a ser interrogados. As autoridades brasileiras adiantam que o país intensificou o patrulhamento na região que fica na faixa de fronteira com a Venezuela. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.