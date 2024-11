Cinco turistas morreram numa cidade popular entre mochileiros no Laos, alegadamente após terem bebido álcool adulterado com metanol, avançou a imprensa do Reino Unido.

Simone White, uma advogada de 28 anos, natural de Kent, no sudeste de Inglaterra, foi identificada como a quinta vítima pelos meios de comunicação britânicos na noite de quinta-feira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido confirmou que está a apoiar a família de uma mulher britânica que morreu no Laos, sem revelar a identidade. As outras vítimas são dois dinamarqueses, uma australiana e um norte-americano, de acordo com os respetivos governos, que não especificam as causas da morte. Na quinta-feira, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou no parlamento a morte de Bianca Jones, de 19 anos, e admitiu que uma outra jovem da mesma idade, Holly Bowles, “está a lutar pela sua vida”. As duas turistas, originárias de Melbourne, começaram a sentir-se mal na pousada Nana Backpackers, em Vang Vieng, onde estavam hospedadas, de acordo os meios de comunicação australianos. O pessoal da pousada levou-as ao hospital em 13 de novembro. De acordo com relatos da imprensa, uma dúzia de turistas adoeceu no dia 12 de novembro, após uma saída à noite em Vang Vieng e vários foram hospitalizados na vizinha Tailândia. Vang Vieng é uma cidade no noroeste do Laos que já foi conhecida por festas na selva populares entre jovens visitantes, mas que recentemente tentou transformar a sua imagem como um destino de ecoturismo. As autoridades de vários países ocidentais alertam regularmente os seus cidadãos para os riscos de envenenamento por metanol ao consumir álcool no Laos. O metanol é um álcool utilizado no fabrico de anticongelante, líquido de lavagem de para-brisas, verniz ou tinta para fotocopiadoras. Pode ser adicionado a bebidas para aumentar o nível alcoólico e reduzir o preço, mas pode causar cegueira, danos no fígado e morte.