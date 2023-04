Segundo fonte oficial da IP indicou à Lusa, na sequência do embate junto ao apeadeiro no concelho de Valença (distrito de Viana do Castelo), a circulação na linha está cortada desde as 14:15.

A mesma informação foi também confirmada à Lusa por fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, que acrescentou que na sequência do embate resultou um ferido ligeiro.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o abalroamento ferroviário foi dado às 14:15, estando no local 11 operacionais, ajudados por cinco meios terrestres.