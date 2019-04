“Senhor Bispo do Porto, São 4 da manhã. Ontem foi domingo de Páscoa e estou sem dormir depois de ler a sua entrevista em que afirma, com a maior das leviandades, que a Diocese do Porto não vai fazer nada em relação à pedofilia na Igreja, porque não é um assunto, comparando ao disparate que seria o Porto criar uma comissão para a queda de um meteorito. Não durmo depois de o ler, quando diz que até pode voltar a haver ‘asneiras’.”

É assim que começa a carta aberta que um homem vítima de violência sexual endereçou a D. Manuel Linda, na sequência da entrevista que o bispo do Porto deu à TSF no fim de semana de Páscoa.

Para o autor da carta, que respondeu ao SAPO24 por escrito por preferir manter-se no anonimato, as declarações do bispo do Porto demonstram que “apesar do trabalho meritório do Papa Francisco, continuam a existir pessoas com responsabilidades na hierarquia da Igreja que insistem em assobiar para o lado”.

Ângelo Fernandes, fundador e presidente da Quebrar o Silêncio, sublinha que o abuso sexual de crianças “não é uma asneira, é crime”. “Quando alguém classifica como asneiras esta violação grave dos Direitos Humanos está a desvalorizar e a minimizar o impacto que este trauma tem na vida das vítimas”, disse Ângelo Fernandes.

Confrontado com estas críticas, D. Manuel Linda explicou ao SAPO24, por escrito, que a “palavra é da linguagem coloquial” e que veio no seguimento do registo que se estava a usar na entrevista naquele momento.

Logo de seguida, o bispo afirmou, “para que não restem dúvidas”, que no seu ponto de vista “esses crimes são do mais indigno, baixo e abominável que existe, a negação dos sentimentos humanos e a queda no animalesco e, logicamente, a pura contradição com o que se diz acreditar no campo da fé”.

Ângelo Fernandes coloca a hipótese de ter sido “uma má escolha de palavras”, mas considera que, quando a preocupação com o tema existe, isso “deve ser visível no discurso” e que “a mensagem tem de ser clara”.

“Se acreditamos que violência sexual contra crianças é um crime e uma violação grave dos Direitos Humanos, então deve ser isso que dizemos”, reforça.

O silêncio e os processos de culpabilização

O presidente da Quebrar o Silêncio explica que as vítimas muitas vezes têm “crenças interiorizadas de que não merecem apoio ou de que há algo de errado com elas” e que “este tipo de posição [a entrevista do bispo do Porto] acaba por validar essas crenças”, ao desvalorizar os casos.

“Se já existe um contexto que é pouco recetivo às partilhas das vítimas, quando alguém reforça que são asneiras está a contribuir para este silêncio das vítimas”, acrescenta.