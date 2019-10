A conclusão consta num estudo divulgado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (UL), onde trabalham alguns dos cientistas que participaram na investigação, a ser publicada na edição impressa de dezembro da revista da especialidade Weather and Climate Extremes.

O estudo analisa dados desde 1948 sobre as "intrusões de massas de ar" quente do deserto do Sara na Península Ibérica, nos meses de verão, concluindo que foram cada vez mais frequentes e severas, sobretudo a partir de meados de 1970, com estes fenómenos a atingirem "latitudes cada vez mais a norte" na Europa.

A justificação pode estar numa correlação de fatores, como o crescente aumento da temperatura do ar e "alterações nos padrões atmosféricos", provocadas pelo aquecimento da atmosfera, adiantou à Lusa o autor principal do estudo, Pedro Sousa, investigador do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da UL.

Nas regiões da Península Ibérica e do Mediterrâneo, as ondas de calor surgem frequentemente associadas às entradas de ar do norte de África, devido à proximidade territorial, mas nem todas têm a mesma "assinatura", uma vez que podem estar envolvidos outros fatores.