O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender as negociação das ações da Cofina e do grupo Media Capital, foi hoje anunciado.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, deliberou […] a suspensão da negociação das ações da Cofina – SGPS, SA e das ações do Grupo Media Capital, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", lê-se num comunicado publicado na página da internet da CMVM. Conforme avançou hoje o Expresso, o dono da Cofina, Paulo Fernandes, decidiu entrar em negociações para a compra da TVI à espanhola Prisa. O semanário indicou que o empresário já assinou um memorando com a Prisa há cerca de três semanas, o que lhe garantiu a exclusividade nas negociações.