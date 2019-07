A antiga ministra participou na elaboração do Relatório da Primavera 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, onde assumiu que o “SNS está em forte crise”.

“Considero que o principal problema do SNS, que ameaça a sua sustentabilidade e também a qualidade do seu funcionamento, é no meu entender, os seus profissionais de saúde. Os recursos humanos são o desafio primordial do SNS, e da sua resolução dependerá a qualidade e a eficácia da sua prestação de cuidados de saúde aos portugueses”, escreveu a antiga ministra de um Governo socialista.

Ana Jorge entende que todos os profissionais de saúde “têm de voltar a ter orgulho de trabalhar no SNS” e manifesta preocupação por sentir nos trabalhadores do setor uma “desilusão com o serviço público”.