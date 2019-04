No sábado, vários milhares de “coletes amarelos” mobilizaram-se novamente em diversas cidades de França, apesar do recente anúncio de medidas do Presidente Emmanuel Macron em resposta à crise social no país.

Segundo dados do Ministério do Interior, estavam registados às 12:00 TMG (13:00 em Lisboa) 5.500 manifestantes em todo o país, 2.600 dos quais em Paris.

Na semana passada à mesma hora, o número de manifestantes era de 9.600, dos quais 6.700 na capital francesa.

Há mais de cinco meses que os “coletes amarelos” saem à rua todos os sábados para pedir mais justiça social e fiscal, em desfiles por vezes entremeados de violência.