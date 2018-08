Cinco feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão entre dois automóveis ao quilómetro 101 da Autoestrada 4 (A4), perto de Vila Real, que obrigou ao corte de trânsito no local, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte dos bombeiros da Cruz Verde, de Vila Real, referiu que, na sequência do acidente, uma das vítimas ficou encarcerada, tendo já sido retirada e transportada para o hospital, com ferimentos considerados ligeiros.

Segundo a fonte, da colisão resultaram cinco feridos ligeiros.

A via direita da A4, ao quilómetro 101, no sentido Bragança-Vila Real, ficou cortada, circulando o trânsito pela via esquerda.

O alerta para o acidente foi dado às 10:24 e para o local foram mobilizados 24 operacionais apoiados por 10 viaturas.

Fonte da GNR referiu que se tratou de uma colisão traseira entre dois automóveis.