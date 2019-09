“A Colômbia não vai parar de denunciar o que está a acontecer. Esta ditadura está a patrocinar grupos terroristas no seu território para atacar a Colômbia, como é o caso do ELN [Exército de Libertação Nacional]”, disse.

O governante instou as Nações Unidas, “dadas as provas existentes”, a cumprirem a resolução 1373, adotada pelo Conselho de Segurança em 12 de novembro de 2001 e na qual se declarou que os atos de terrorismo internacional constituem uma das mais graves ameaças à paz e à segurança no mundo.

Duque também elogiou o primeiro passo dado na ativação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), argumentando que a crise na Venezuela representa “uma clara ameaça à paz e à segurança” na região.

Uma dúzia de países americanos convocou, na quarta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados que integram o TIAR para uma reunião na segunda quinzena deste mês, onde será discutida a crise na Venezuela.

A decisão foi tomada no conselho permanente da OEA e contou com a aprovação de 12 dos 19 países signatários do acordo – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai, República Dominicana e Venezuela.

Por sua vez, Costa Rica, Panamá, Peru, Uruguai, Trinidad e Tobago abstiveram-se, enquanto Cuba e as Bahamas não estiveram presentes no encontro.