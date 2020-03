"O Centro Colombo tem 320 lojas. Atualmente, ao dia de hoje, estão em funcionamento 35 lojas, o que corresponde a aproximadamente 1/3 da área de lojas do centro", avançou à Lusa Paulo Gomes, diretor deste espaço comercial, um dos maiores de Lisboa e do país, assegurando que os estabelecimentos que se mantêm abertos integram a lista de espaços comerciais autorizados pelo Governo, no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

Com o mapa-múndi a seus pés, na avenida dos Descobrimentos, que hoje à tarde se encontra quase deserta, o diretor do Centro Colombo disse que a principal preocupação, neste momento, "é garantir condições de higiene", para proteger os visitantes, os colaboradores das lojas e os fornecedores de serviços, considerando que se está a fazer um trabalho "muito disciplinado", em articulação com as autoridades de saúde.

Além das medidas de higiene, o centro comercial está a controlar a entrada das pessoas e a interditar o acesso às áreas de descanso e às mesas da zona da restauração.

"A primeira medida que tomámos foi dar a liberdade aos lojistas de adequarem o seu horário, com limites mínimos, de forma a que os próprios visitantes do centro pudessem saber a que horas é que o centro tinha a sua oferta completa", apontou Paulo Gomes, ressalvando que o grupo Sonae Sierra, responsável pela administração do espaço, esteve "sempre presente" a acompanhar a evolução dos acontecimentos relacionados com o novo coronavírus.

Sobre os vídeos em que se vê lojistas a pedir para ir para casa, o diretor do Centro Colombo considerou que "foram situações muito pontuais, devidamente contextualizadas, em que havia muitas emoções".

"As pessoas têm todo o direito a manifestar-se e nós compreendemos quais eram as suas motivações, mas a posição do centro foi perceber os seus lojistas, as suas dificuldades e flexibilizar o horário, assim que entendemos que era necessário fazê-lo, para eles, por sua vez, poderem acomodar as limitações que começaram a ter", frisou.

Sobre os impactos económicos, Paulo Gomes defendeu que "é evidentemente uma questão muito complexa, cuja dimensão se desconhece".

"Mas não é essa a nossa preocupação agora, oportunamente iremos estudar esse assunto, em conjunto com os nossos lojistas, e com a certeza que vamos adotar soluções a contente de todos", expôs o diretor do Centro Colombo.