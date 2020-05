No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Hoje é a vez de Manuel Pizarro responder às perguntas dos portugueses em direto no SAPO24 e na página de Facebook do PS na Europa, onde poderá deixar as suas perguntas.

O tema desta terça-feira no ciclo "9 temas, 9 debates e 9 deputados" é "Emprego".

O médico e político assumiu o cargo de eurodeputado há um ano e, com a pandemia do novo coronavírus, trocou o Bruxelas pelo Porto, e o hemiciclo do Parlamento Europeu pelo Hospital de São João, onde voltou a exercer medicina desde março.

Desde 2005 que não tinha funções clínicas num hospital, mas quando tomou consciência da crise não teve dúvidas e voluntariou-se para a linha da frente do combate à COVID-19: "Era minha obrigação oferecer-me para aquilo que fosse necessário, ainda por cima tenho treino e experiência em cuidados intensivos e em cuidados intermédios", disse ao SAPO24.

Foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista, várias vezes candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto, onde é vereador sem pelouro, e secretário de Estado da Saúde no governo Sócrates, quando a tutela esteve entregue a Ana Jorge.

No Parlamento Europeu é vice-presidente da Delegação para as relações com a República Federativa do Brasil e membro da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais e da Comissão das Pescas.