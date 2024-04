“O brigadeiro General Mohammad Reza Zahedi, um dos principais comandantes da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi martirizado num ataque de combatentes do regime sionista ao anexo da Embaixada da República Islâmica do Irão em Damasco”, informou a televisão estatal iraniana Irib.

A Força Quds é o braço de operações especiais estrangeiras da Guarda Revolucionária.

O consulado iraniano em Damasco foi hoje atingido por vários ataques israelitas, noticiaram media estatais sírios, com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) a indicar que oito pessoas foram mortas nos bombardeamentos.

“Os ataques israelitas atingiram um edifício no bairro de Mazzeh, em Damasco”, uma área que inclui os edifícios da embaixada iraniana e o edifício das Nações Unidas, informou a agência noticiosa oficial síria Sana.

O OSDH, com sede em Londres, informou que oito pessoas foram mortas no ataque.

Posteriormente, a organização indicou que, além do comandante, cinco elementos outros elementos da Guarda Revolucionária estavam entre os mortos.