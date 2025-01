Os incêndios de Los Angeles são favorecidos pelos ventos de Santa Ana, um fenómeno meteorológico que seca as colinas ao ponto de inflamá-las.

A vaga de incêndios que atinge Los Angeles desde terça-feira passada já causou pelo menos 24 mortos e obrigou à retirada de mais de 150.000 pessoas, segundo os dados mais recentes das autoridades. Já arderam mais de 5.700 hectares e pelo menos 7.000 estruturas ficaram destruídas.

Qual o ponto de situação dos incêndios?

Evitar mais incêndios

Carros, casas e zonas de mato estão a ser cobertas por uma substância retardadora de fogo, devido aos incêndios dos últimos dias. São várias as aeronaves que despejam uma substância rosa ou avermelhada na Califórnia.

Há dois incêndios de maior escala: Palisades (14% contido) e Eaton (33% contido). Por sua vez, o fogo em Hurst está 95% contido.

Agravamento do tempo e mais ajuda

Prevê-se que as condições meteorológicas se agravem até quarta-feira, dificultando o trabalho dos profissionais.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, enviou no domingo mil elementos da Guarda Nacional do estado norte-americano para a área dos incêndios, elevando para cerca de 2.500 os operacionais que combatem os fogos.

O governador assinou também uma ordem executiva que suspende importantes regulamentos ambientais, para acelerar a reconstrução de casas e edifícios.

Hoje, as autoridades estivam que haja um total de 10 mil bombeiros a trabalhar nos incêndios.

Causa dos incêndios e pilhagens

A causa dos incêndios ainda é desconhecida. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse no sábado que todas as possibilidades estão a ser consideradas.

Há também pessoas a serem detidas devido a pilhagens. Além disso, outros não cumprem o recolher obrigatório e há quem faça filmagens com drones sem autorização.

Danos e perdas económicas

A empresa AccuWeather elevou na quinta-feira a estimativa dos danos e perdas económicas dos incêndios para entre 135 e 150 mil milhões de dólares (entre 131 e 146 mil milhões de euros).

Além dos bairros ricos completamente destruídos, está em perigo o museum Getty Center, que alberga 125 mil obras de arte.

Portugueses afetados pelos incêndios

O cônsul de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, disse no sábado à Lusa que não há portugueses identificados entre os desaparecidos, mas que ardeu pelo menos a casa de uma portuguesa.

Óscares com mudança nas datas

A data inicial de anúncio dos nomeados para a 97.ª edição dos Óscares era sexta-feira, dia 17, tendo a academia adiado para domingo, dia 19, por causa dos incêndios, reagendando agora para o dia 23, apenas num formato 'online', sem a presença dos media.

De acordo com a organização, mantém-se a data prevista para a cerimónia dos Óscares, a 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, mas o tradicional almoço com todos os nomeados, que estava marcado para 10 de fevereiro, foi cancelado.

A atribuição dos prémios nas categorias científicas e técnicas, que estava marcada para 18 de fevereiro, foi também reagendada para data a anunciar.