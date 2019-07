Para Manuel Heitor, importa “estimular a capacidade empreendedora” da sociedade portuguesa, explorando áreas diversas relacionadas com o espaço, meio século depois da chegada do Homem à Lua, em 20 de julho de 1969.

Manuel Heitor falava à agência Lusa, a propósito do lançamento em Coimbra, na segunda-feira, de um programa que visa mobilizar as empresas e as universidades para as indústrias do espaço, promovendo negócios “focados sobretudo na observação da Terra”, com destaque para áreas como a agricultura, as pescas e o desenvolvimento urbano.

Na sua opinião, trata-se de uma oportunidade de “criar mais e melhores mais empregos”, que abrange “uma gama muito alargada de setores e tecnologias com importância social e económica”.

O ministro da Ciência entende que Portugal tem atualmente condições para prosseguir uma estratégia “muito orientada para estudantes e investigadores universitários”, face a “um leque alargado de oportunidades de baixos custos”, que permitem avançar com negócios inovadores tendo em vista os mercados globais.

A chegada dos astronautas norte-americanos do voo espacial Apolo 11 ao satélite natural da Terra constituiu “um grande passo da Humanidade” e, também em Portugal, a celebração do cinquentenário do acontecimento “deve envolver as escolas, os empresários e o público em geral”, defendeu Manuel Heitor.

“O espaço é atualmente sobretudo uma área de atividades empresariais, que está a abrir novas oportunidades” de negócio em diversos domínios, disse o ministro.