“Estamos cientes da importância de sistemas de vigilância epidemiológica, mas é importante realçar que o vírus identificado neste estudo não representa, de momento, um perigo para a saúde humana e a UE não importa produtos suínos da China”, disse à Lusa fonte comunitária, a propósito de informações sobre a possibilidade de uma nova pandemia a partir de uma estirpe do vírus da gripe suína descoberta na China.

A própria China também já minimizou hoje o perigo de uma nova pandemia a partir dessa estirpe, descoberta no país por investigadores que a relataram num estudo publicado na segunda-feira na revista científica norte-americana PNAS.

Os vírus, detetados por cientistas de universidades chinesas e do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China, foram designados G4, descendem geneticamente da estirpe H1N1, e possuem "todas as características essenciais, mostrando alta adaptabilidade para contaminar seres humanos", tendo por isso potencial para provocar uma nova pandemia como a que o mundo enfrenta hoje, que também começou na China.

No entanto um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, afirmou que "os especialistas concluíram que o tamanho da amostra citada no relatório é pequeno e não representativo", garantindo que o país continuará a "monitorizar a doença, dará o alerta se for necessário e tratá-la-á a tempo".