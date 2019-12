"Estou muito preocupada com o pouco tempo do qual dispomos", declarou a presidente da Comissão, que assumiu o cargo no início do mês, ao jornal económico francês Les Echos.

Uma das tarefas mais urgentes da nova Comissão será fixar com Londres os termos da relação do Reino Unido com a UE após a sua saída do espaço comunitário a 31 de janeiro.

"Não se trata apenas de negociar o acordo de livre comércio, e sim de muitos outros temas. Parece-me que as duas partes deveriam perguntar-se seriamente se estas negociações podem acontecer em tão pouco tempo", disse Von der Leyen.

"Acredito que seria razoável fazer um balanço ao fim da primeira metade do ano e, se necessário, estabelecer uma prorrogação do período de transição", explicou.