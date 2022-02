A CNPD recebeu uma notificação da Vodafone quanto à violação de dados pessoais, adiantou hoje a entidade ao Observador.

Em causa está o ciberataque de que foi alvo no início da semana, sendo que a operadora, ao abrigo do artigo 33° do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), notificou a entidade, que vai investigar o caso.

De acordo com a lei europeia, caso uma empresa tenha conhecimento da violação de dados pessoais ao seu encargo, tem um prazo de 72 horas para alertar as entidades competentes de cada estado-membro. No caso de Portugal, é a CNPD. O SAPO24 já contactou a Vodafone Portugal a propósito deste tema. Em resposta, a operadora assegura que "a notificação não é referente a dados pessoais de clientes da Vodafone". Esta notícia surge depois da operadora assumir ter sido alvo de um ciberataque na segunda-feira, tendo afirmado não ter indícios de que os dados de clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos, e estando a reunir todos os esforços para repor a normalidade dos serviços.