Perante a abertura do crowdfunding, a comunidade respondeu de imediato, em 10 horas e 12 minutos, mais concretamente, período em que 123 investidores cobriram o valor de 50 mil euros. De acordo com a GoParity, a quantidade amealhada vai permitir plantar 270 mil árvores e evitar 5 940 toneladas de CO2.

85% do investimento total (628.123,36€) foi logo garantido, a fundo perdido, pelo PDR2020, uma iniciativa do Estado Português em conjunto com a União Europeia, para o desenvolvimento rural. A este acresceu o financiamento inicial de 50 mil euros, coordenado pela fintech de investimentos sustentáveis GoParity, que vai permitir o início de atividade, enquanto os promotores aguardam pelo recebimento da primeira tranche do apoio aprovado, que depende da execução inicial de parte do projeto.

