“Este foi um voo muito especial, porque foi o primeiro (…) apesar do bloqueio imperial, aí está a Conviasa lutando no ar e com as suas poderosas asas, vimos este voo entre a Venezuela e a China”, disse a vice-presidente da Venezuela.

Delcy Rodríguez falava à televisão estatal venezuelana no Aeroporto de Maiquetía (norte de Caracas) onde recebeu o novo carregamento de ajuda humanitária da China, e antecipou que a Conviasa realizará “muito outros” voos para a China.

Por outro lado, precisou que a Venezuela já recebeu mais de 700 toneladas de medicamentos, materiais médicos e cirúrgicos, destinadas a responder à pandemia, desde o passado mês de março, quando foi detetado o primeiro caso de coronavírus no país.

Sublinhou ainda que a Venezuela foi o primeiro país que recebeu uma delegação de médicos e especialistas chineses e que a China tem ajudado países da Europa, África e América.

“O apoio da China foi determinante e tem sido fundamental nesta luta, graças aos medicamentos, aos equipamentos especiais de proteção para o pessoal de saúde, milhões de máscaras, ventiladores, tudo o que é necessário para combater a covid-19″, disse.

Delcy Rodríguez anunciou que a Venezuela iniciou os trâmites para participar nos ensaios clínicos de elaboração de cinco vacinas que estão a ser desenvolvidas pela China e precisou que no novo carregamento chegaram testes de triagem rápida e molecular, ventiladores e medicamentos.