O texto, aprovado com os votos favoráveis de PSD, PS, BE, CDS e PAN, e votos contra de PCP e PEV, condena "os bombardeamentos indiscriminados na região de Ghouta e repudia a persistente violação dos direitos humanos e os crimes contra a humanidade sobre a população síria".

No período de discussão da moção, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira acusou o BE, que foi o proponente do texto, de apresentar "um voto que poderia ter sido subscrito pelo próprio Donald Trump".

Para o PCP, os Estados Unidos e os seus aliados Israel, Turquia e França têm um "objetivo de divisão da Síria, tal como fizeram no Iraque e na Líbia" e "apoiam-se uma vez mais numa gigantesca operação mediática que reproduz a propaganda de guerra".