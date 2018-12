Em maio, os dois automobilistas circulavam com as respetivas famílias na A8 (Lisboa/Leiria), no sentido norte/sul, quando, na zona do Bombarral, a vítima decidiu iniciar uma manobra de ultrapassagem do veículo do alegado agressor.

Nessa altura, o arguido, de 44 anos, “desviou o veículo que conduzia para a esquerda, impedindo a ultrapassagem pelo veículo” conduzido pelo outro condutor, descreve a acusação, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O outro automobilista voltou a tentar e a concretizar a ultrapassagem, retomando a circulação na via da direita, enquanto o arguido, por duas vezes, “aumentou a velocidade do veículo que conduzia e, dirigindo-se à traseira do outro veículo, travou a fundo”.

O arguido iniciou a manobra de ultrapassagem, colocando o seu automóvel ao lado do do outro, “desviando o seu para a direita, obrigando o outro a conduzir na berma".