“Não tínhamos previsto que esta fosse uma conferência de doadores. No entanto, nesta conferência, podemos totalizar um anúncio de um total de 60 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia”, adiantou, na sessão de encerramento.

Entre os apoios estão um mecanismo financeiro da União Europeia no valor de 50 mil milhões de euros ao longo dos próximos três anos, apoiado por garantias do Reino Unido do Reino Unido no valor de três mil milhões de dólares (2,75 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) durante o mesmo período para empréstimos junto do Banco Mundial.

“Isto proporciona o apoio previsível a médio prazo que irá permitir a estabilidade macroeconómica de que a Ucrânia necessita”, vincou Cleverly.

Quanto ao Pacto Empresarial para a Ucrânia, subscrito por empresas que se comprometem a apoiar a recuperação e a reconstrução daquele país, o chefe da diplomacia britânica disse que em menos de 24 horas continuou a aumentar.

Atualmente, conta com cerca de 500 empresas de 42 países a nível mundial, cujo valor de capital junto supera a cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros).

Entre estas estão as portuguesas EDP, Critical Software e Fábrica de Tintas Isolaca.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou um acordo de cooperação com as autoridades ucranianas para mobilizar 840 milhões de euros em empréstimos para a reconstrução do país e o Banco europeu para a reconstrução e desenvolvimento (BERD) mais 600 milhões de euros de empréstimos e subvenções de doadores internacionais para a segurança energética do país.

Segundo Cleverly, o BERD anunciou também a intenção de mobilizar entre três e cinco mil milhões de euros de capital novo junto dos acionistas, “o que poderá proporcionar, pelo menos, quatro vezes o montante em novos investimentos na Ucrânia para os próximos anos, incluindo o investimento essencial em infraestruturas”.

“Neste último dia e meio, trabalhando lado a lado para apoiar a Ucrânia, alcançámos muitos resultados”, congratulou-se.

A Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia (URC) é um evento anual que reúne empresas, governos e sociedade civil para apoiar as necessidades de reconstrução imediatas e a longo prazo da Ucrânia.

A URC 2023 contou com mais de mil participantes inscritos de pelo menos 60 países, dos quais cerca de 40 a nível ministerial, bem como líderes de organizações internacionais, representantes da sociedade civil e dirigentes empresariais.

No próximo ano, o país anfitrião da URC 2024 será a Alemanha.