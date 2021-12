Na manhã do último de três dias do 39º Congresso Nacional do PSD, em Santa Maria da Feira, enquanto decorriam as votações das listas para os órgãos nacionais, a lista J, encabeçada pelo antigo deputado do Porto José Meireles, levou o apelo ao voto até à boca da urna com a oferta de bombons à entrada do recinto.

“Jarbas, digo Ambrósio, apetecia-me algo. Tomei a liberdade de pensar nisso. Vou votar lista J”, lê-se no material de campanha que está a ser distribuído aos votantes, juntamente com um bombom, imitando o argumento de um anúncio televisivo a uma marca de chocolates .

Em declarações à Lusa, José Meireles justificou a inovação: “É uma agrado que estamos aqui a oferecer aos companheiros”, disse, enquanto retirava de um saco, laranja, mais bombons e oferecia quem entrava na sala onde decorrem as votações para os órgãos nacionais do PSD.

Se os bombons se irão traduzir em votos só se poderá saber por volta das 13:00, hora para a qual está marcada a proclamação dos resultados.

José Meireles terá assim feito jus ao lema do congresso, que no ultimo dia mudou de “Portugal ao Centro” para “Novos Horizontes para Portugal”, um futuro que o partido espera ser “mais doce”.

O dia de hoje dos trabalhos terminará com o segundo discurso de Rui Rio, já com órgãos nacionais eleitos e moção global aprovada (sem votos contra e com duas abstenções numa sala praticamente vazia), e para o qual o líder já deixou pistas.

Além da lista de Rui Rio para a Comissão Política Nacional do PS, os delegados podem escolher entre 11 listas ao Conselho Nacional, duas ao Conselho de Jurisdição e duas à Mesa do Congresso.