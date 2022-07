créditos: ESTELA SILVA/LUSA

Ao Conselho Nacional, o chamado parlamento do partido, concorrem: a lista A (da direção), encabeçada por Carlos Moedas, a lista B, liderada pelo antigo secretário-geral do PSD José Matos Rosa, a lista C, dos antigos deputados André Pardal e Duarte Marques, a lista D, do antigo líder da distrital de Lisboa Luís Rodrigues.

Nuno Ezequiel Pais (da Covilhã) lidera a lista I, o líder da JSD/Aveiro Pedro Veiga encabeça a lista J e Luís Miguel Soares (da Guarda) a lista V.

Ao Conselho da Jurisdição Nacional concorrem três listas: a lista A (da direção) encabeçada por José Matos Correia, a B liderada por José Miguel Bettencourt e a lista P, de Pedro Vieitas Antunes.

As eleições para os novos órgãos nacionais do PSD decorrem no domingo entre as 09:00 e as 11:00, com a proclamação de resultados prevista para as 13:00.