O segundo dos três dias de trabalhos vai ser dedicado ao debate e votação da moção de estratégia global do presidente do PSD, Rui Rio, bem como das 13 propostas setoriais.

As listas aos órgãos nacionais do PSD terão de ser entregues até as 19:00 de hoje, dia em que também se esperam as intervenções dos candidatos derrotados nas últimas diretas, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

A votação das moções de estratégia global e temáticas está marcada para 23:00.

Quando o presidente do congresso, Paulo Mota Pinto, deu por iniciados os trabalhos havia mais de 100 inscritos para discursar.

O primeiro dia do Congresso do PSD, que decorre em Viana do Castelo até domingo, arrancou com o discurso inaugural do líder reeleito Rui Rio, que apontou as autárquicas como principal prioridade do novo mandato e prometeu que a escolha dos candidatos obedecerá a critérios de competência e não de fação partidária.