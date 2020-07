O Conselho de Ilha da Terceira questionou o Governo dos Açores sobre a "conclusão das obras" no terminal de carga do aeroporto das Lajes, por ocasião da visita do executivo açoriano a esta ilha.

Num conjunto de três perguntas, a que a agência Lusa teve acesso, o Conselho de ilha da Terceira, presidido por Ricardo Barros, questiona o Governo Regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, sobre a data de "conclusão das obras do terminal de cargas do aeroporto das Lajes". Em 30 de julho de 2018, o Governo dos Açores anunciou a adjudicação da obra de construção do Terminal de Cargas da Aerogare Civil das Lajes por cerca de 4,6 milhões de euros e com um prazo de execução de 540 dias. Em 2 de maio de 2019, a secretária dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, afirmou, na ilha Terceira, que o terminal de carga do aeroporto das Lajes deverá estar concluído em junho de 2020. Nas questões ao Governo Regional, o Conselho de Ilha pergunta também sobre a operacionalidade da rampa do porto das pipas, em Angra do Heroísmo. Continuar a ler "Tendo sido lançada a primeira pedra das obras no porto das pipas, quando se prevê que a rampa ro-ro esteja operacional", lê-se no documento. O organismo pretende ainda conhecer o número de "voos previstos para a ilha Terceira durante os meses de Verão". O Governo Regional dos Açores inicia na segunda-feira uma visita de dois dias à ilha Terceira, onde se reunirá com o Conselho de Ilha, estando ainda previstas encontros com instituições e inauguração de infraestruturas. A visita inicia-se com a inauguração, presidida pelo presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, Terinov, que já está em funcionamento desde agosto de 2019, tendo instalados mais de 30 projetos. Vasco Cordeiro irá também irá presidir à cerimónia do lançamento da primeira pedra da construção da rampa para navios ro-ro e ferry e de "obras complementares para melhoria da operacionalidade e abrigo no porto das Pipas", lê-se na agenda da visita. Com mais de 56 mil habitantes, a Ilha Terceira é a segunda mais populosa dos Açores (superada apenas por São Miguel), sendo composta pelos concelhos da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo.