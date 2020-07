Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros Extraordinário, foi referido que o apoio pretende "ajudar as empresas a manter os postos de trabalho até ao final do ano".

As empresas que podem usufruir do apoio têm de ter uma quebra na faturação igual ou superior a 75% e "a aferição pode ser avaliada mês a mês", pelo que as próprias empresas podem ir gerindo se submetem ou não o pedido de apoio à retoma. A medida pretende ser flexível em função da evolução da atividade, explicou Ana Mendes Godinho

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O apoio pressupõe que a Segurança Social apoie a redução do período normal de trabalho dos trabalhadores que veem o seu horário normal reduzido. No primeiro período, o trabalhador receberá pelo menos 77% da retribuição e, no segundo período, de outubro a dezembro, receberá no mínimo 88% da retribuição, sendo que poderá receber mais em relação às horas trabalhadas.

No que diz respeito às empresas com quebras de faturação entre 40% e 60%, estas podem, entre agosto e setembro, reduzir o horário de um trabalhador até ao máximo de 50% e a, partir de outubro, até ao máximo de 40%.

Nos casos em que as quebras de faturação são iguais ou superiores a 60% vai ser possível reduzir o horário do trabalhador em 70% e, a partir de outubro, em 60%.

A ministra referiu ainda que a evolução da situação está a ser acompanhada em permanência. "Estamos sempre a avaliar a cada momento as medidas que são necessárias", garantiu, frisando que são tidos em conta "alguns ajustes ao longo dos meses".

"O lay-off simplificado, como todos sabemos, foi uma medida que teve a capacidade de, no momento em que era preciso encontrar um instrumento para manter postos de trabalho, em situações de suspensão da atividade, de ser um mecanismo para manter postos de trabalho num momento de paragem. Agora estamos num momento de retoma da atividade e procuramos que este instrumento novo de retoma seja adequado e adaptado a esta fase, procurando ajudar as empresas", explicou.