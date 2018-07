O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que cria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, entidade que visa incentivar e assegurar a confiança dos consumidores nos produtos alimentares.

"A criação deste Conselho encontra-se em linha com a necessidade de estimular e garantir a confiança dos consumidores nos produtos alimentares, num quadro de diálogo aberto e responsável entre todas as entidades e intervenientes na segurança das diversas etapas da cadeia alimentar", adianta o comunicado do Conselho de Ministros.

Enquanto plataforma interministerial e de participação da sociedade civil, desde o setor académico ao setor empresarial, o organismo agora criado pretende contribuir para a concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada, no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), conclui a nota oficial.