Numa curta nota, o Conselho de Ministros anunciou a aprovação de despesas relacionadas com a aquisição de serviços de receção, armazenagem e expedição/distribuição das vacinas contra a covid-19 e a gripe, e dos artigos indispensáveis para a respetiva administração, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Conselho de Ministros autorizou também a despesa com a aquisição de medicamentos contra a covid-19, no âmbito dos acordos de aquisição celebrados pela DGS, e a aquisição de vacinas contra aquela doença através do procedimento europeu centralizado pela DGS.

Na mesma nota enviada à comunicação social no domingo à noite, o Conselho de Ministros anunciou igualmente a realização de despesa para a celebração do contrato de empreitada de obras públicas de construção do edifício MIA Portugal - Centro de Excelência em Investigação do Envelhecimento, pela Universidade de Coimbra.

Os projetos de adaptação do edifício das antigas instalações fabris, em Seia, e do edifício na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, decorrentes do Contrato-Programa de Financiamento celebrado no âmbito do Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES) com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, pela Construção Pública, E.P.E, foram também alvo de autorização de despesa.