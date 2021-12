O governo aprovou, em Conselho de Ministros, o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para os 705 euros já em janeiro de 2022. O ordenado mínimo dos trabalhadores sobe, assim, dos 665 euros brutos para os 705, adiantando Mariana Vieira da Silva que o objetivo é chegar aos 750 euros em 2023.

A ministra do Trabalho sublinha o "compromisso assumido em 2015" e "renovado em 2019" de "valorização do salário mínimo" com esta subida de quarenta euros no ordenado mínimo. O governo aprovou ainda um “apoio excecional” às empresas para levarem a cabo este aumento, de 112 euros por trabalhador.

Estas declarações foram feitas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final da reunião do Conselho de Ministros, a primeira desde que o país regressou à situação de calamidade devido à pandemia de covid-19.

No comunicado após a reunião, entretanto divulgado, o governo diz que a decisão do aumento surge "ouvidos os Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social".

"Pese embora a pandemia da doença COVID-19 tenha vindo modificar significativamente o contexto económico e social", acrescenta o governo, o objetivo de chegar aos 750 euros "foi mantido contribuindo para a recuperação dos rendimentos do trabalho e para a melhoria do poder de compra dos trabalhadores. Entre 2015 e 2021, [o salário mínimo] aumentou 32%, tendo passado de 505 para 665 euros."

Este aumento, contudo, surge acompanhado, "mais uma vez, de uma medida excecional de atribuição às entidades empregadoras de um subsídio pecuniário correspondente a uma importância fixa por trabalhador que aufira [o salário mínimo], quando reunidas as condições de atribuição previstas no presente decreto-lei."

Com este aumento, passam a ser 110 mil os trabalhadores da função pública a receber o salário mínimo, revelou ainda a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

Aumento de 0,9% na Administração Pública

O governo aprovou também uma atualização de 0,9% nas remunerações da Administração Pública, segundo anunciou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

Este decreto-lei “atualiza as remunerações da Administração Pública e aumenta a respetiva base remuneratória, a qual é revista em linha com a atualização da retribuição mínima mensal garantida”, também hoje aprovada, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Com este diploma, “os valores dos níveis da tabela remuneratória única (TRU) da Administração Pública, bem como das demais remunerações base mensais existentes na AP são atualizados em 0,9%”, sendo que “é aplicável aos trabalhadores de entidades administrativas independentes e aos de empresas públicas do setor público empresarial que não sejam abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho em vigor”.