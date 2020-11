Esta quinta-feira vai ter lugar um novo Conselho ministros. Um dos pontos na lista de trabalhos é a revisão da lista de concelhos de risco no país, com possíveis mudanças a terem lugar.

Nesta lista estão os concelhos com mais de 240 casos positivos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

O último Conselho de ministros reuniu-se sábado dia 7 de novembro, em vésperas de entrada em vigor do estado de emergência, que vigora até 23 de novembro. Nessa mesma reunião decidiu-se o início do recolher obrigatório em 121 concelhos entre as 23:00 e as 5:00 da manhã a partir de dia 9 de novembro - medida que os portugueses cumpriram, de um modo geral, como é possível comprovar pelos relatos que nos chegam das cidades de Lisboa e Porto.

Esta medida de proibição de circulação na via pública durante a noite em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13:00 é aplicada nos 121 concelhos considerados de risco elevado de transmissão da covid-19, que abrangem 70% da população residente

Sobre os 121 concelhos que se encontram sinalizados, António Costa lembrou, aquando da apresentação das novas medidas de combate à pandemia, que na esta semana podia já haver alterações. "Tememos que a cada 15 dias haja mais concelhos a entrar", lembrou, referindo ainda que o contrário também poderá acontecer.