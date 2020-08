O Conselho de Ministros aprovou também hoje o diploma que elimina o fator de sustentabilidade para as profissões dos regimes especiais no acesso à pensão, que têm uma idade de reforma inferior à do regime geral.

Este diploma concretiza uma medida contemplada no Orçamento do Estado para 2019 e abrange profissões de desgaste rápido como os mineiros, trabalhadores de pedreira ou bailarinos profissionais.

Em causa estão regimes especiais de acesso à pensão que contemplam uma idade de acesso à reforma inferior à do regime geral, mas que impunham o corte pelo fator de sustentabilidade, que está atualmente fixado em em 15,2%.

O Governo aprovou também um decreto-lei que “estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente das escolas da rede pública do Ministério da Educação, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até ao termo do ano escolar 2020/2021”, lê-se no comunicado divulgado.

Foi ainda passada uma resolução para prorrogar o “apoio do Governo no âmbito do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira”. Este serve para “responder aos efeitos da pandemia que se fizeram sentir de forma particularmente acentuada na Ilha Terceira”, pelo que se assegura “que continuem a ser mobilizados os instrumentos disponíveis para o desenvolvimento e recuperação” da ilha açoreana. Este será feito “através de medidas que permitam a qualificação da oferta hoteleira, o desenvolvimento de produtos turísticos diferenciadores, a formação turística e qualificação de recursos humanos, e a dinamização e promoção de operações turísticas”.

O regresso às aulas e a prática de desporto

Sobre o regresso às aulas, a ministra frisou que estão a acontecer reuniões entre o Ministério da Educação, os agrupamentos das escolas e as autoridades de saúde. Mariana Vieira da Silva referiu que já foi aprovado "um conjunto de regras para um período de estabilidade": distanciamento de um metro entre os alunos, utilização de máscara, são disponibilizadas soluções desinfetantes, existem circuitos que minimizem a interação entre alunos no espaço e nas zonas de refeições. "Todas as escolas estão a trabalhar para poderem receber os seus alunos em condições de segurança a partir de dia 14 de setembro", disse.

Além disto, a ministra lembrou que é preciso preparar a eventualidade de um maior número de casos no contexto escolar. Neste sentido, ainda estão a decorrer reuniões para pensar em novas medidas.

Quanto à prática de desporto, foi referido que "à medida que têm existido orientações da DGS para diferentes atividades" estas têm recomeçado a ser praticadas.

"Nos últimos meses, vivemos com um longo período em que todos os desportos coletivos estavam impedidos e que mesmo os desportos individuais tinham enormes restrições à sua prática", começou por dizer.

"Aquilo que compete ao Governo é dar à DGS as condições para que possa definir em que condições é que as atividades se podem realizar, não me cabe em que condições é que um determinado desporto pode ou não ser praticado. O que devemos é promover o debate entre as partes e dar à DGS o poder que deve ter, que é definir as condições de segurança das atividades", afirmou.

Sobre a compra de computadores, para dar resposta às necessidades dos alunos, a ministra lembrou que tal já foi aprovado há 15 dias em Conselho de Ministros, pelo que agora começa o processo, "que é lento".

"A prioridade que o Governo definirá, depois da entrega às escolas", é que sejam distribuídos aos alunos da ação escolar, ou seja, "aos alunos que mais precisam".

A Festa do Avante!

Questionada sobre a Festa do Avante!, Mariana Vieira da Silva garantiu que "não existe nenhum regime excecional para este evento" e que "o Governo, fora do Estado de Emergência, não tem nenhumas condições de impedir ou limitar este evento".

"O que acontece é que este evento terá de respeitar as regras que existem para as atividades semelhantes que lá se realizam — culturais e de restauração", começou por lembrar. "O trabalho está em curso, ontem mesmo houve uma reunião e daí o trabalho estando em curso, ainda não conhecemos as regras finais com que esse evento poderá realizar-se e portanto vamos aguardar. Julgo que nas próximas horas, dias, estará terminado esse trabalho. É aguardar pela versão final dessas regras", disse.