A possibilidade de aplicação de sanções europeias contra a Turquia, após o desencadear da ofensiva contra as forças curdas no noroeste da Síria, vai ser debatida no Conselho Europeu da próxima semana, disse o governo francês.

A secretária de Estado francesa para os Assuntos Europeus, Amélie Montchalin, disse hoje que a "questão está sobre a mesa", quando questionada sobre a ofensiva de Acara contra as forças curdas, aliadas do "Ocidente" na luta contra os radicais islâmicos. "O assunto vai ser debatido no Conselho Europeu da próxima semana", acrescentou Montcahlin. A ofensiva turca, de grande escala, tem como objetivo afastar do norte da Síria as milícias curdas YPG consideradas pela Turquia como "grupo terrorista". Na quinta-feira, o presidente da Turquia ameaçou a União Europeia afirmando que se Bruxelas classificar a operação militar como "invasão", Ancara abre "as portas" aos refugiados sírios que se encontram no país.