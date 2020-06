2,3 milhões de euros. Esta é a verba que as autarquias do porto destinam à normalização dos transportes públicos na região, depois do abrandamento motivado pela covid-19.

Numa nota da câmara municipal de Vila nova de Gaia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues explica que "esta medida permite uma injeção de liquidez nas empresas públicas e privadas do setor e assegura as condições financeiras para a normalização do serviço de transporte público".

Assim, o "Município de Gaia acompanhará, desde já, o processo de reposição do serviço aos domingos e feriados, bem como o reforço da frequência de autocarros no concelho a partir de 1 de julho".

Também a sul, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu retomar parcialmente a oferta de transportes, a partir de 1 de julho, sobretudo nos autocarros que transportam passageiros para Lisboa, o que permite ficar a 90% da capacidade do ano passado na mesma altura.

A decisão foi tomada na quinta-feira numa reunião do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, que tem funções como autoridade de transporte, na sequência da redução do número de autocarros desde meados de março, durante o confinamento provocado pela covid-19.