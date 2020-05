Desde o início da pandemia em Portugal até ao final do mês passado nós tínhamos, só no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, cerca de 500 pedidos de ajuda para regressarem ao país de pessoas em situação de grande vulnerabilidade", afirmou Eduardo Hosannah.

De acordo com aquele responsável diplomático, tratam-se de pessoas que "não têm mesmo mais condições para ficarem em Portugal e não têm dinheiro para a viagem", situações verificadas pelo Consulado.

O Consulado dará prioridade aos "casais com filhos e sem emprego, mulheres grávidas sem emprego, doentes e idosos, que não têm como ficar", especificou.

Destas pessoas, cerca de 400 poderiam melhorar a sua situação se as medidas impostas pela pandemia fossem levantadas, admitiu o diplomata.

Além destes, há quem procure o Consulado para pedir ajuda para ficar: "São pessoas que, mesmo com dificuldades agora, têm a perspetiva de que as coisas podem melhorar."

Quanto aos viajantes, referiu que as três representações consulares do Brasil em Portugal tinham também em final de abril um registo de cerca de 800 pessoas retidas em Portugal por causa do cancelamento de voos, já depois de os seis voos fretados pelo Estado brasileiro terem partido, cheios, com um total de 1.800 pessoas.

Dos 800 com passagens canceladas nem todos são turistas: "Há brasileiros que tinham passado uns meses em Portugal com família ou amigos, ou mesmo que residiam cá e tinham passagens marcadas para regressarem."