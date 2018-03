O prazo da consulta pública sobre a proposta de novos indicadores de qualidade do serviço postal universal, que foi adiado duas vezes a pedido dos CTT, termina hoje, segundo informou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) na semana passada.

"A Anacom considera importante que todos os interessados se pronunciem sobre aquela proposta, enviando os seus comentários no prazo referido", disse, na altura, o regulador liderado por João Cadete de Matos.

A entidade considerou "muito importante que os consumidores e os outros utilizadores de comunicações participem nas consultas públicas que antecedem as suas decisões".

Em janeiro, a Anacom divulgou 24 novos indicadores de serviço dos CTT até 2020 (prazo determinado para a concessão), como uma “meta de fiabilidade que deverá ser cumprida em 99,9% dos casos” e a obrigatoriedade de cumprimento de um valor objetivo fixado para cada indicador, enquanto antes se estabelecia um limiar mínimo.

Entre as mudanças está, também, a “definição de um grau de exigência harmonizado para os indicadores relativos ao correio azul, correio registado e jornais e publicações periódicas diárias e semanais”, bem como a criação de um “indicador para o correio em quantidade”.

Assim, “99,9% do tráfego” passa a ter de ser entregue no prazo máximo de três dias, no caso do correio azul, de quatro dias no correio azul nas Regiões Autónomas e de cinco dias no correio normal.

No que toca aos preços, apenas sofrerão alterações em 2019 e 2020, altura na qual “deverão ser atualizados em função do valor da inflação deduzido de 1,28 pontos percentuais”, segundo o regulador das telecomunicações.

Prevê-se que os novos indicadores entrem em vigor em 01 de julho deste ano e vigorem até final de 2020.