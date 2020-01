A conta da cantora norte-americana parece ter sido pirateada no final desta terça-feira, véspera de Ano Novo.

Escreve o The Guardian que foram publicados comentários racistas e piadas bizarras no Twitter de Mariah Carey, que conta com 21,4 milhões de seguidores.

A artista não comentou a situação quando questionada pelo jornal britânicos, mas reagiu no Twitter: "Eu faço uma sesta e é isto que acontece?"

Entre as publicações — entretanto apagadas — estavam comentários como "Pessoalmente, não acredito que o racismo é real, é conversa de cobardes" ou "Eminem tem um pénis pequeno".

Os fãs da cantora reagiram rapidamente, considerando que piratear o seu Twitter "é um crime federal, espero que tenha valido a pena".